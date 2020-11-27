أيمن سيف النصر: جلسة تشاورية بين مجلسي “النواب والدولة” في المغرب الثلاثاء المقبل

كشف عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″ عن استعدادات جارية لعقد اجتماع بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري في مدينة طنجة المغربية يوم الثلاثاء المقبل.

وقال سيف النصر إن 113 عضوا بمجلس النواب يشاركون حاليا في الجلسات التشاورية في طنجة، نافيا وجود خلافات بينهم أجلت إصدار بيان بشأن نتائج هذه الجلسات، وفق لما كان مقرر له أمس الخميس.

وأكد عضو مجلس النواب إصدار بيان بالنتائج غدا السبت، موضحا أن المجتمعين في طنجة اتفقوا على توحيد البرلمان، وإعادة هيكلته.

ولفت سيف النصر إلى استمرار النواب في طنجة حتى انتهاء الجلسات مع أعضاء مجلس الدولة الاستشاري المقرر وصولهم الاثنين المقبل إلى المغرب.

وتوقع عضو مجلس النواب أن يلتئم مجلس النواب في مدينة غدامس يوم 7 ديسمبر المقبل.