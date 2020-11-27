طرابلس .. مركز الرقابة على الأغذية يبحث سبل تحسين الأداء

اجتمع مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مع المديرين ورؤساء الأقسام والمفتشين لمناقشة مقتضيات سير العمل الرقابي؛ للرفع من الأداء المهني وتطوير القدرات وتذليل الصعاب التي تواجه المفتشين أثناء عملهم الرقابي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة استئناف العمل التفتيشي رفقة الجهات الضبطية بعد انقضاء المدة المحددة الممنوحة لأصحاب النشاطات الغذائية والدوائية للإصلاح، بما يطابق الاشتراطات الصحية والقياسية الواجب توافرها، إضافة إلى مناقشة آلية العمل المنوط به وأهم الاحتياجات والصعوبات التي تواجههم وذلك لوضع خطة عمل لتذليلها والوقوف عليها.

يشار إلى أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، كان قد خاطب في وقت سابق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بشأن تكليف محمد المشاي، مديرا عاما لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مطالبا في كتابه بضرورة اتخاذ إجراء تجميد حسابات المركز التابع إدارياً للهيئة حتى إشعار آخر، نتيجة ما يمر به من حالة عدم استقرار إثر تكليفات إدارية جديدة دفعت بالشنطي لاتخاذ عملية تجميد الأموال مع الهيئة خوفاً من التلاعب بها مستقبلا.

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