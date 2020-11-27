بن شرادة: الوضع في ليبيا سيبقى على ما هو عليه إذا فشل الحوار السياسي

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، سعد بن شرادة، إنه حال فشل الحوار السياسي الليبي سيستمر الوضع كما هو عليه.

وأضاف بن شرادة في تصريحات صحفية، أن النقطة الإيجابية في الحوار السياسي تتمثل في تحديد موعد الانتخابات، لافتا إلى أن القاعدة الدستورية التي ستجتمع بشأنها اللجنة في القاهرة قريبا ستمهد الطرق لذلك,

وأشار بن شرادة إلى أن مجلس النواب يمكن أن يعيد الأمور إلى نقطة الصفر خاصة فيما يتعلق بالتموقع والصراع على رئاسة البرلمان أو تغيير قيادته.

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