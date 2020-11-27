النائب علي السعيدي يتهم دولتي قطر وتركيا بالاستمرار في دعم ميليشيات الإخوان

طبرق 27 نوفمبر 2020 (وال)- اتهم عضو مجلس النواب علي السعيدي، دولتي قطر وتركيا بالاستمرار في دعم الميليشيات الإخوانية والتنظيمات الإرهابية.

وقال النائب علي السعيدي إن هناك الكثير من العوائق والمطبات التي تُعيق التوصل إلى اتفاق سلمي لصالح ليبيا.

وأوضح السعيدي أن تركيا وقطر لا تُريدان استقلال ليبيا، وتدعمان الجماعات المسلحة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

وأشار السعيدي إلى أن إحدى أهم نقاط الخلاف؛ هي جماعة الإخوان التي تسعى للسيطرة على مفاصل الدولة الليبية، وتحاول استغلال الثروات الليبية لصالح الجماعة على مستوى العالم. (وال- طبرق) ر ت

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