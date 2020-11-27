تحرك عاجل من «بلدي غريان» لحل أزمة إضراب سائقي شاحنات الوقود

قال المجلس البلدي غريان، الجمعة، إنه تواصل مع سائقين شاحنات الوقود المضربين لتلبية مطالبهم وعلى رأسها تأمين شاحنات الوقود من نقطة التزود بميناء طرابلس حتى وصولها إلى الحدود الإدارية للبلدية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المختصة.

وأعلنت البلدية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها «على تواصل مع شركة البريقة وشركات توزيع الوقود لتوفير الوقود على وجه السرعة لكافة المحطات العاملة داخل البلدية وبحصة أكبر من الحصص السابقة».

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وتعاني محطات الوقود داخل البلدية نقصا حادا في الوقود بسبب اعتصام سائقي الشاحنات الخاصة بنقل الوقود، بعد اعتداء مجموعة مسلحة (يرجح أنها عصابة لتهريب الوقود) من خارج البلدية على أحد السائقين منذ أيام، وفق بيان للمجلس البلدي غريان، مشيرة إلى اقتياد السائق المذكور إلى خارج الحدود الإدارية لبلدية غريان وسرقة شاحنة الوقود، الأمر الذي أدى إلى دخول السائقين في اعتصام مما ترتب عليه وقف تزويد المحطات بالوقود.

وفي وقت سابق الجمعة، دعت شركة البريقة لتسويق النفط الجهات الأمنية والضبطية المعنية إلى توفير الحماية لسائقي شاحنات نقل الوقود ومشتقاته التابعين لشركات التوزيع والجمعية العربية لنقل الوقود. وقالت الشركة في بيان إن تكرار حالات الاعتداء على سيارات نقل الوقود أدى إلى اعتصام السائقين، معلنة عدم تحملها مسؤولية أي مختنقات أو ازدحام قد يحدث على المحطات نتيجة الاعتصام.

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