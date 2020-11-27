الأغا : الصراع بين صنع الله والكبير صراع بلطجة

أكد رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، أن الصراع بين محافظ المصرف المركزي طرابلس ، الصديق الكبير ، و رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ، مصطفى صنع الله، ليس جديدًا.

و أوضح الأغا ،أن هذا الصراع بدأت فصوله عندما امتنع الكبير عن تلبية احتياجات الوطنية للنفط من العملة الأجنبية لتغطية عمليات التطوير وأعمال الصيانة التي يحتاجها قطاع النفط في ليبيا بينما كان يسخر العملة الأجنبية للمليشيات المسلحة من خلال فتح الاعتمادات الوهمية.

و أضاف الأغا أن الاتهامات بين الطرفين أصبحت معلنة اليوم بعد أن وصل إنتاج النفط إلى أكثر من مليون برميل يوميًا، وارتفاع سعر العملة بالسوق الموازي، الذي توقع فيه الشارع الليبي حلاً جذريًا لمشاكله مع بدء عمليات التصدير.

ووصف الأغا الصرع بين الكبير وصنع الله بـ”البلطجي”، مُبينًا أن الكل في طرابلس يتعامل بمنطق القوة بعيدًا عن القانون، وأن إيقاف الإيرادات عن المصرف المركزي الذي تسيطر عليه قيادات الإخوان المحصنة بالمليشيات المسلّحة، قرار مبرر له.

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