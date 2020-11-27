الشحومي: الأزمة بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط هي بالأساس لتنفيذ تفاهمات دولية

قال الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي، سليمان الشحومي، الجمعة، إن المشكلة الأساسية بين المصرف المركزي طرابلس والمؤسسة الوطنية للنفط بشأن توريد الإيرادات لحسابات المصرف هى بالأساس لتنفيذ تفاهمات دولية حول إدارة الصراع في ليبيا، مضيفا أنها بموافقة أطراف محلية رئيسية وتهدف للسير نحو الاستقرار، لافتا إلى أنها تتجاوز القواعد المتعارف عليها في الظروف الطبيعية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية في ضوء الحوار السياسي.

وتابع الشحومي في تصريحات صحفية، أنه لا يمكن التحجج بالقوانين والنظم المعمول بها في ليبيا ونحن فاقدين كدولة ومؤسسات اقتصادية لمقوماتها جملة وتفصيل.

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