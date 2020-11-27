وليامز تدعو لمعاقبة الأطراف المعرقلة لمسار الحل السياسي

أكدت المبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، الجمعة، أن ملتقى الحوار السياسي في تونس نجح في تذليل 70% من صعوبات الحل ، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على خارطة طريق تنتهي بعقد انتخابات في 24 ديسمبر 2021،

و أعربت وليامز، في تصريحات تلفزيونية عن تفاؤلها بالوصول إلى آلية لاختيار السلطة التنفيذية في نهاية المطاف، مشيرة إلى أن جولة المفاوضات الجديدة ستعقد عند الوصول لتوافقات بشأن آلية الانتخابات.

و أشارت المبعوثة الأممية إلى وجود أطراف – لم تسمها – تعرقل مسار المفاوضات لأنها تستفيد من الوضع الراهن ، داعية إلى محاسبة كل من يعرقل مسارات الحل السياسي.

و شددت وليامز على أن ليبيا غارقة في الأسلحة وليست بحاجة للمزيد، مشيرة إلى أنه لا يمكن الاستمرار في رؤية شحنات الأسلحة تصل إلى ليبيا.

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