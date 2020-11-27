سيف النصر: المملكة المغربية تستضيف اجتماعا تشاوريا لمجلسي النواب والدولة الثلاثاء

قال عضو مجلس النواب، أيمن سيف النصر، الجمعة، إن الاستعدادات جارية لعقد اجتماع بين مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة في مدينة طنجة بالمملكة المغربية يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف سيف النصر أن 113 عضوا بمجلس النواب يشاركون حاليا في الجلسات التشاورية في طنجة، نافيا وجود خلافات بينهم أجلت إصدار بيان بشأن نتائج هذه الجلسات.

وتابع سيف النصر أن مجلس النواب سيصدر بيانا بالنتائج غدا السبت، موضحا أن المجتمعين في طنجة اتفقوا على توحيد البرلمان، وإعادة هيكلته، لافتا إلى استمرار النواب في طنجة حتى انتهاء الجلسات مع أعضاء ما يسمى بمجلس الدولة، المقرر وصولهم الإثنين المقبل إلى المغرب.

وأشار سيف النصر إلى أنه من المرجح أن يلتئم مجلس النواب في مدينة غدامس يوم 7 ديسمبر المقبل.

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