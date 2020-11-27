شلوف: السلام والاستقرار ينهيان التيار الإخواني ونهب أردوغان لثروات ليبيا

قال رئيس مؤسسة سلفيوم للأبحاث جمال شلوف إن استمرار الجسر الجوي العسكري التركي تحدٍّ من أنقرة لكل رعاة الحل السلمي بكافة المسارات في ليبيا.

وأضاف شلوف، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن هذا ليس انتهاكا للاتفاق العسكري الموقع في جنيف، والذي يحظى بتأييد مجلس الأمن وحسب، بل هو أيضا إصرار على استمرار الفوضى ورفض للسلام والحل السياسي في ليبيا.

وأكد رئيس مؤسسة سلفيوم للأبحاث أن انتهاء الفوضى وحلول السلام والاستقرار والمضي قدما نحو الانتخابات في ليبيا، يعني انتهاء التيار الإخواني الذي يحقق نظام أردوغان عبره النهب الممنهج لثروات ليبيا .