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ناجي مختار: على الدول العربية لعب دور أكبر لحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب رئيس الكتلة الوطنية بمجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار الدول العربية بلعب دور أكثر فاعلية في حل الأزمة الليبية.

ورحب مختار في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” بالحوارات الليبية الليبية، مؤكدا أنها “طريق قصير يمكن من إنجاز الحل السياسي التوافقي داخل ليبيا”.

يشار إلى أن عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر، كشف في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″ عن استعدادات جارية لعقد اجتماع بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري في مدينة طنجة المغربية يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد عضو مجلس النواب إصدار بيان بنتائج اجتماعات النواب في المغرب في وقت لاحق اليوم السبت، موضحا أن المجتمعين في طنجة اتفقوا على توحيد البرلمان، وإعادة هيكلته.

الوسوم

مجلس الدولة الاستشاري مجلس النواب الليبي ناجي مختار

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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