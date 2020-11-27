وقفة احتجاجية لمنتسبي شرطة الجفرة لرفض الهجوم الذي تعرضت له مؤسسة الإصلاح

نظم منتسبو الشرطة القضائية في بلدية الجفرة، الجمعة، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم واستهجانهم للتعديات والتطاول على مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجفرة مما يهدد حياة العاملين بها.

وجاءت هذه الوقفة على خلفية قيام أحد الأفراد التابعين لإحدى كتائب الجيش بالهجوم على مؤسسة الإصلاح والتأهيل.

وبحسب مصادر صحفية فإن مواطني مدينة هون التي تقع بها مؤسسة الإصلاح والتأهيل قد أكدوا في وقت سابق تنامي السطو والسرقة بالاعتداء على المزارع والمحلات التجارية والمنازل، دون توفير أي حماية أو تأمين للمدينة، سواء من الشرطة أو وحدات الجيش المتمركزة في عموم بلدية الجفرة وهون على وجه الخصوص.

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