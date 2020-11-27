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تعاون أمني عسكري في بنغازي لمداهمة “أوكار الجريمة”

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت وحدات عسكرية نظامية في مدينة بنغازي بمساندة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية أثناء قيامها بعدة مداهمات موسعة تستهدف أماكن لتجار الممنوعات والمجرمين والخارجين عن القانون في عددٍ من أحياء المدينة -حسب ماذكرته شعبة الإعلام الحربي ومديرية أمن بنغازي .

يأتي تنسيق التعاون بين الجهتين في إطار تنفيذ تعليمات وآوامر القيادة العامة للجيش الوطني الموجهة للغرفة الأمنية المشتركة في فرض الأمن داخل بنغازي ..و أسفرت المداهمات -حسب الشعبة والمديرية- عن القبض على عدد من المطلوبين إضافة لضبط كميات كبيرة من المخدرات والممنوعات .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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