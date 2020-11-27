تعاون أمني عسكري في بنغازي لمداهمة “أوكار الجريمة”

قامت وحدات عسكرية نظامية في مدينة بنغازي بمساندة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية أثناء قيامها بعدة مداهمات موسعة تستهدف أماكن لتجار الممنوعات والمجرمين والخارجين عن القانون في عددٍ من أحياء المدينة -حسب ماذكرته شعبة الإعلام الحربي ومديرية أمن بنغازي .

يأتي تنسيق التعاون بين الجهتين في إطار تنفيذ تعليمات وآوامر القيادة العامة للجيش الوطني الموجهة للغرفة الأمنية المشتركة في فرض الأمن داخل بنغازي ..و أسفرت المداهمات -حسب الشعبة والمديرية- عن القبض على عدد من المطلوبين إضافة لضبط كميات كبيرة من المخدرات والممنوعات .

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