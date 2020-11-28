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عاجل // إيران تحذر من أي إجراءات متهورة من الولايات المتحدة و الكيان الصهيوني خلال الفترة المتبقية في رئاسة ترامب

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

و جهت إيران رسالة لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ولمجلس الأمن ، السبت، تحذر من أي إجراءات متهورة من قبل الولايات المتحدة و الكيان الصهيوني خلال الفترة المتبقية من رئاسة دونالد ترامب.

و جاء في الرسالة أن إيران تحتفظ بحقوقها في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن شعبها وتأمين مصالحه ، مشيرة إلى أنها تتوقع من الأمين العام ومجلس الأمن التنديد بقوة بعملية في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده. و اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الضالعين فيها.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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