“اللجنة الطبية الواحات”: سنستعين بقوات الأمن لمنع زيارات المرضى للمصابين بكورونا

طالبت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا فرع الواحات، الجميع وخصوصا أهالي المرضى بمركز العزل بعدم زيارات المرضى، واصفة تلك الزيارات غير منطقة، لما سيكون لها من عواقب وخيمه وليس من مصلحة المريض ولا من مصلحة الزائرين .

وقالت اللجنة بحسب إيجاز صحفى، تفاديا للإحراج الذى يحدث من تلك الزيارات، فإن اللجنة تبلغ الجميع بأنه يمنع منعا باتا أي زيارات ولا داعي للإحراج وإلا ستضطر اللجنة إلى الاستعانة بقوات الآمن عند اللزوم ، متابعة، هذا مرض يقوده فيروس شرس لا يفرق بين كبير ولا صغير ومن واجبنا المحافظة على صحة الجميع.

وقد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل 866 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة فضلا عن تعافي 714 مصابا، بحسب بيانه رقم 261 الصادر بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم 4861 عينة .