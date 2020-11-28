عصر: الخلاف بين الرئاسي والمركزي وتدخل مؤسسة النفط يشير إلى موجة ارتفاع للأسعار

قال وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة، منير عصر، إن إيقاف منح الاعتمادات والتصدع الواضح بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي طرابلس، واستمرار الصراع على تبعية المصرف الخارجي بتشكيل جمعية عمومية له، وتدخل المؤسسة الوطنية للنفط وتصاعد الأمر، يشير إلى موجة ارتفاع عام للأسعار لانعدام وجود عرض من العملة الصعبة.

وقال عصر خلال مراسلته محافظ المصرف المركزي البيضاء، علي الحبري، إن هذا الأمر سيسبب في الصعوبة على الموردين خصوصا فيما يتعلق بتوقعات احتمالية تعديل سعر الصرف والاتفاق على سعر جديد وهو الذي سيحقق خسائر عند التوريد من السوق الموازي وارتفاع الأسعار في حال ثبات الأمر ما هو عليه من عدم وجود عرض للنقد الأجنبي من المركزي مما يعني تحقيق مكاسب للموردين بصورة أكبر نظراً لتحملهم المخاطر وأن كل ماذكر مؤشر بنقص عرض السلع من السوق الليبي.

وطالب عصر اجتماع مع الحبري لمناقشة الموضوع ووضع الحلول اللازمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24