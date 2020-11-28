سفارة الهند تشكر البرلمان لإطلاق سراح العمال المختطفين

توجه سفير الهند لدي ليبيا “بونيت روي كوندال” برسالة شكر إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي “يوسف العقوري” تقديراً للمجهودات التي بذلتها لجنة الشؤون الخارجية بالتعاون مع الجهات المختصة لإطلاق سراح مجموعة من العمال الهنود الذين تم اختطافهم بمنطقة “الشويرف” -حسب ما ورد عن الموقع الإلكتروني للمجلس .

وأعرب “العقوري” -من جانبه- عن سعادته لإطلاق سراح المختطفين الهنود وعودتهم إلى ديارهم ، مؤكداً على حرص لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على متابعة أوضاع الجاليات الأجنبية في ليبيا وتقديم المساعدة لهم .

وقال “العقوري” إن تلك الأفعال المشينة لا تسقط بالتقادم وسيطال القانون من يقف ورائها عاجلا أو آجلا، كما أكد حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع جمهورية الهند في جميع المجالات .

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