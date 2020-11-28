“شوايل”: لن يتم الصلح بدون سحب السلاح وخروج المرتزقة

قال وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل، إن الأزمة الليبية هي أزمة ثقة في الأساس، وإن كل طرف لا يثق في الطرف الأخر، مشدداً بوجوب “محاسبة كل من أتى بالمرتزقة ويجب أن تكون الكلمة للإرادة الوطنية والشعب، ولن يتم الصلح إلا بسحب السلاح وخروج المرتزقة”.

وأضاف “شوايل” في تصريحات صحفية : ( للأسف هناك من هم متمسكين بالمجموعات المسلحة داخل الحوار السياسي، والمشكلة بعد الصخيرات، هم الوكلاء الذين أتوا بالمستعمر بذاته أو بمرتزقة، وهم من يذكون الفتنة بين الشعب الليبي، وعلى أبناء الشعب أن يضعوا أيديهم في أيدي بعضهم، وأؤكد إذا انتهينا من مسار 5 + 5 العسكري، سينجح الحوار السياسي والمسار الاقتصادي أيضًا من بعدهما”.

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