«سرت للنفط»: بدء إنتاج مصنع الميثانول الأول بعد إعادة تشغيله

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بدء إنتاج خام الميثانول بعد إعادة تشغيل مصنع الميثانول الأول، عقب توقف عن العمل دام نحو 10 أشهر نتيجة الإغلاقات النفطية.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم السبت أنه جرى استغلال فترة التوقف في إجراء أعمال صيانة للمصنـع، مؤكدة أن العمل بدء منذ مساء أمس الجمعة بإنتاج خـام الميثانـول، حسب صفحتها بموقع «فيسبوك».

ووجهت التحية إلى «العاملين بالإدارة العامة للتصنيـع والصيانـة والإدارات الأخرى التي كان له دور بارز وساهمت في هذا الحـدث».

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