«الدرقاش»: الحكم العثماني لليبيا ليس استعماراً وحروب القبائل ضده كانت من أجل الأموال

زعم مروان الدرقاش، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي» من مصراتة، أن الحكم العثماني لليبيا لم يكن استعماراً، وأن حروب القبائل الليبية ضدة كانت من أجل الأموال، وفق زعمه.

«الدرقاش» المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، كتب في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:من أصحاب الأجندات من يصف فترة الحكم العثماني لليبيا بالاستعمار.. الاستعمار مصطلح أوروبي تبناه الأوربيون لتبرير احتلالهم لبلدان الغير حيث يدعون أنهم احتلوا بلداناً بدائية غير معمرة لتعميرها وتنميتها وهذا كذب وخداع لأن احتلالهم كان لغرض استغلال الشعوب وسرقة ثرواتهم وأفريقيا خير دليل على ذلك” وفق قوله.

أضاف “الدرقاش”: “لكن الحكم العثماني للدول الاسلامية هو امتداد لدولة الخلافة التي استمرت منذ مطلع الاسلام وحتى سقوط الدولة العثمانية دون انقطاع وكان علماء الدين يرون وجوب إقامتها وعدم جواز الخروج عليها، بل إن بعض مزوري التاريخ يجعلون محاربة بعض القبائل للدولة العثمانية التي كانت من أجل السيطرة على التجارة والنفوذ والأتاوات بمثابة حرب تحرر من احتلال عثماني، فهل كانت هذه القبائل تخوض حربها لتأسيس دولة بديلة عن الدولة العثمانية. الاجابة هي : لا” على حد تعبيره.

وواصل “الرقاش” أن حروب القبائل ضد الدولة العثمانية، كانت فقط من أجل المغانم والسيطرة وجمع الأموال دون أن يكون لهم أي مشروع بناء دولة أو تأسيس مدنية، لذلك ظلت هذه القبائل حتى يومنا هذا تفشل حتى في مجرد مواكبة المدنية والحضارة التي تأتيها من خارج مناطقها فكان المنطق القبلي دوماً عدواً لنظام الدولة وقوانينها ومثاراً للفتن والفوضى والاحتراب والتعامل مع العدو الأجنبي الطامع في خيرات البلاد، والتاريخ شاهدٌ على ذلك” على حد زعمه.