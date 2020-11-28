“بومبيو”: سنواصل مُلاحقة منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده ستواصل اتخاذ الإجراءات الملموسة ردًا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.

وأشار “بومبيو” في تغريدة عبر حسابه الرسمي إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على كتيبة “الكانيات”، وقائدها محمد الكاني، بوضعه على قائمتها السوداء.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانًا، قالت فيه إن “الكانيات” مسؤولة عن “قتل مدنيين تم اكتشاف جثثهم مؤخرًا في العديد من المقابر الجماعية في ترهونة وتعذيب واختفاء قسري وتهجير للمدنيين”.

وذكرت الوزارة أنه، بعد عودة القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق إلى ترهونة في يونيو 2020، اُكتشفت ما لا يقل عن 11 مقبرة جماعية تحتوي على جثث مدنيين سبق أن احتجزتهم “الكانيات”، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، ويبدو أن بعض القتلى تعرضوا للتعذيب أو الحرق أو الدفن أحياء، كما أن “الكانيات” مسؤولة عن مئات الإعدامات بإجراءات موجزة في سجن ترهونة، وفق بيان الوزارة.

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