مديرية أمن بنغازي: القبض على عصابة سرقت مبلغا ماليا من سودانيين

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم السبت القبض على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص تعرضوا لمواطنين سودانيين وسرقوا منهم مبلغا يقدر بنحو 26 ألف دينار .
وأوضحت المديرية في بيان أن مركز شرطة الكويفية تمكن من ضبط التشكيل العصابي، بعد ورود بلاغ من أحد المقيمين بالمدينة يحمل الجنسية السودانية، «حيثُ قدم شكواه ضد تشكيل عصابي مُكون من ثلاث اشخاص لقيامهم بإيذائه وضربه هو ومن كانوا برفقته وسرقوا منهم مبلغ وقدره 26ألف ينار».
وأضافت: «على الفور تم فتح محضر لهم، مفاد هذا المحظر تعرضهم للإيذاء والضرب من ثلاث اشخاص بالقرب من جزيرة الطيارة اثناء انتقالهم من منطقة الكويفية إلى منطقة الصابري وسرقة منهم مبلغ وقدره 26ألف د.ل وسرقة هواتفهم المحمولة والإفادة من قبل المشتكين عن مواصفات الأشخاص الذين قاموا بالإعتداء عليهم وعن نوع ولون المركبة التي كانوا على متنها» .
وبعد البحث، أسفرت جهود رجال مركز شُرطة الكويفية من ضبط هذا التشكيل خلال 24 ساعة من ورود البلاغ، وتم إرجاع المبلغ المسروق ووضع المتهمين في الحجز القانوني واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة، وفق البيان.
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