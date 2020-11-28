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“رقابة الأغذية” يسعى لتطوير أداء المفتشين ورفع قدراتهم

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مع المديرين ورؤساء الأقسام والمفتشين؛ لمناقشة مقتضيات سير العمل الرقابي؛ للرفع من الأداء المهني وتطوير القدرات، وتذليل الصعاب التي تواجه المفتشين أثناء عملهم الرقابي.

وشهد الاجتماع مناقشة استئناف عمليات التفتيش بمشاركة الجهات الضبطية، بعد انقضاء المدة المحددة الممنوحة لأصحاب النشاطات الغذائية والدوائية؛ للإصلاح بما يطابق الاشتراطات الصحية والقياسية الواجب توافرها.

وتطرق المجتمعون إلى آلية العمل المناط بهم، وأهم الاحتياجات والصعوبات التي تواجههم؛ وذلك لوضع خطة عمل للوقوف عليها وتذليلها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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