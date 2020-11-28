سياله يدعو البوسنه لتسهيل حصول الليبيين على التأشيرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 November, 2020

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة خلال لقائه وزيرة خارجية البوسنة والهرسك بصيرة توركوفيتش على ضرورة تسهيل إجراءات حصول المواطنين الليبيين على تأشيرة الدخول والعمل على إزالة عديد العوائق الموجودة في الوقت الراهن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن اللقاء الذي جاء على هامش انعقاد الدورة السابعة والأربعين لمنظمة التعاون الإسلامي بعاصمة النيجر نيامي، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.