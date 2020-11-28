سياله يدعو لسن تدابير تحرم الإساءة للأديان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 November, 2020

دعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سياله إلى سن تدابير دولية تحرم الإساءة لكل الأديان ورموزها.

وأعرب سياله في كلمته بالدورة السابعة والأربعين لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة النيجرية نيامي عن إدانته بشدة للرسوم الساخرة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رافضا تبرير ذلك بأنه نوع من حرية التعبير مضيفا أن هذه الرسوم الساخرة تمثل تصرفا يسيء للمسلمين كافة، داعيا إلى سن تدابير دولية تحرم الإساءة إلى كل الأديان ورموزها.

وأضاف نتطلع إلى دعم دول منظمة التعاون الإسلامي للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد وتحقيق المصالحة والاستقرار.

وأكد سياله أن القضية الفلسطينية تحتل اهتماما واسعا من قبل المنظمة نظرا لما تتعرض له هذه القضية من سياسات وممارسات وأعمال استيطان.