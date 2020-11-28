الأرصاد: السحب تتكاثر على مناطق شمال البلاد

أخبار ليبيا 24

يشهد الطقس هبوب رياح من القطاع الجنوبي تكون نشطة أحيانا اليوم السبت وغد الأحد على غرب ليبيا والخليج وسهل بنغازي، وتكون مثيرة للأتربة؛ بينما تتكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الشمال، مع تسجيل انخفاض تدريجي من يوم الغد.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية تشهد مناطق الشمال الشرقي احتمال سقوط أمطار متفرقة الإثنين المقبل.

مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الاثنين.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل سرعتها أحيانا إلى (50 كم/ساعة) تسبب في إثارة للأتربة والغبار على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و25 درجة، وتنخفض بداية من الغد.

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على بعض المناطق الساحلية، مع سقوط أمطار متفرقة يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تكون بكميات متوسطة إلى جيدة خاصة على الجبل الأخضر تصحبها سحب رعدية.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على مناطق الخليج وسهل بنغازي، بينما تكون اليوم متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الجبل الأخضر وطبرق وتتحول غد إلى جنوبية نشطة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 19 و24 درجة، ولا تتجاوز 17 درجة انخفاضا، لكنها تسجل انخفاضا من مساء الغد.

بينما في الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على غدامس والحمادة، مما يتسبب في إثارة للأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم ما بين 21 و26 درجة، وتصل إلى 28 درجة على غات وتنخفض غدا.

أما في الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تتحول يغد إلى جنوبية فجنوبية غربية نشطة أحيانا، مما قد تسبب في إثارة للأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و26 درجة.