بركان الغضب: عمليات سرت الجفرة تختتم مشروع الرماية الفنية بالمدفعية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 November, 2020

اختتمت غرفة عمليات سرت الجفرة مشروع الرماية الفنية بسلاح المدفعية الذي تواصل لثلاثة أيام متتالية لدعم القدرات القتالية لقوات الوفاق بمحاور غرب سرت.

وبينت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن غرفة عمليات سرت والجفرة اختتمت بمعية المنطقة العسكرية الوسطى، مشروع الرماية الفنية بسلاح المدفعية، الذي استمر لمدة 3 أيام متواصلة، بإشراف آمر المنطقة الوسطى التابع لقوات الوفاق عادل الزدام وآمر الغرفة إبراهيم بيت المال في إطار دعم القدرات القتالية لقوات الوفاق بمحاور غرب سرت.