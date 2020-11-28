«افحيمة»: جلسة لـ«البرلمان» في غدامس لإقرار اتفاق «طنجة»

قال النائب صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، إنه سيتم اليوم في الجلسة المسائية قراءة البيان الختامي والذي توافق عليه أعضاء مجلس النواب في جلساتهم التشاورية بمدينة طنجة، وفق قوله.

“افحيمة” أضاف على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت، قائلاً: “و غدا إن شاء الله سوف تبدأ أعمال اجتماعات (13+13) ثم سيتحول البرلمان بكامله الى غدامس لاقرار ما تم التوافق عليه” على حد تعبيره.

وسبق أن أعلنت لجنة التواصل بمجلس النواب، أن مدينة غدامس جاهزة لاستضافة جلسة البرلمان حال عودة النواب إلى ليبيا، بعد انتهاء الاجتماعات التشاورية التي يعقدها أكثر من 100 برلماني ليبي في مدينة طنجة المغربية من أجل توحيد البرلمان وإنهاء حالة الانقسام، حسبما أفادت قناة “العربية الحدث”.

وكان عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، قد كشف عن اتفاق أعضاء مجلس النواب المجتمعين في مدينة طنجة المغربية على عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني في مدينة غدامس.

وأكد أوحيدة، في تصريحات صحفية الخميس الماضي أن النواب المجتمعين في طنجة اتفقوا على التئام البرلمان الليبي وطي صفحة الماضي وتوحيد جهود المجلس لاستكمال استحقاقاته، موضحاً أنه تم الاتفاق على عقد جلسات رسمية استثنائية في غدامس مع التأكيد على أن المقر الدستوري للبرلمان مدينة بنغازي.

ولفت النائب جبريل أوحيدة المشارك في اجتماعات طنجة إلى أن الاجتماعات التي تجري في المملكة المغربية هي استشارية بدون رئاسة المجلس، معربا عن أمله في أن تكون رئاسة البرلمان وكافة أعضائها حاضرين.

وعقد بمدينة طنجة بالمملكة المغربية الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب حيث بحث الاجتماع التئام المجلس والوصول إلى تفاهمات تنهي حالة الانقسام الحالي.

ويأتي هذا الاجتماع التشاوري الذي حضره 110 عضواً من أعضاء مجلس النواب ضمن الجهود المبذولة لتوحيد المجلس لممارسة دوره التشريعي والرقابي خلال الفترة المقبلة.