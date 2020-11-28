«بنغازي الطبي» ينجح في استخراج رصاصة اخترقت رأس طفل

نجحت الفرق الطبية بمركز بنغازي الطبي، في استخراج رصاصة اخترقت دماغ طفل، وذلك بإجراء جراحة دقيقة عاجلة، لإنقاذ حياة طفل كان ضحية للرصاص العشوائي.

وذكر المركز،وفي بيان له “أن الجراحة المستعجلة أجراها الفريق الطبي لقسم جراحة المخ والأعصاب، لحالة طفل يبلغ 11 عاما أصيب بإطلاق ناري في الرأس إثر إصابته برصاصة عشوائية”.

وأوضح المركز بأن الصور المقطعية والفحوصات أظهرت اختراق الرصاصة للدماغ واستقرارها بقاع الجمجمة، وفق جراح المخ والأعصاب د. الحسن العوامي.

وأوضح العوامي “أن الجراحة استغرقت بين نحو ساعتين إلى ثلاث ساعات وانتهت بإزالة الرصاصة”، وأكد أن حالة الطفل جيدة ويخضع للرعاية الصحية في قسم الإيواء لمتابعة حالته وإجراء الفحوصات الطبية والصور المقطعية له للاطمئنان على حالته الصحية بعد الجراحة.

وأشار المركز أن الفريق الطبي المشارك في العملية شمل كلا من اختصاصي جراحة المخ والأعصاب د. أحمد دومة، وأطباء جراحة المخ والأعصاب د. الحسن العوامي، ود. أماني بن ناصر، وطبيبا التخدير د. فؤاد المكاس ود. وليد الشطشاط.