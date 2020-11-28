الأرصاد الجوية تتوقع هطول أمطار على شمال شرقي ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تهب رياح من القطاع الجنوبي تكون نشطة أحيانا حتي غدا الأحد على غرب ليبيا والخليج وسهل بنغازي، وتكون مثيرة للأتربة، بالإضافة إلى تكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة الإثنين المقبل خاصة على مناطق الشمال الشرقي.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن مناطق رأس أجدير حتى سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي، ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الاثنين، و الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل سرعتها أحيانا إلى (50 كم/ساعة) تسبب في إثارة للأتربة والغبار على بعض المناطق، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و25 درجة، وتنخفض بداية من الغد.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد و الواحات و مراده ستكون بها السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على بعض المناطق الساحلية، مع سقوط أمطار متفرقة يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تكون بكميات متوسطة إلى جيدة خاصة على الجبل الأخضر تصحبها سحب رعدية، و الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على مناطق الخليج وسهل بنغازي، بينما تكون اليوم متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الجبل الأخضر وطبرق وتتحول غد إلى جنوبية نشطة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 19 و24 درجة، ولا تتجاوز 17 درجة انخفاضا، لكنها تسجل انخفاضا من مساء الغد.

ولفت المركز إلى أن الجفرة و سبها و غـات و غدامس و الحمادة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب، و الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على غدامس والحمادة، مما يتسبب في إثارة للأتربة والرمال، و درجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم ما بين 21 و26 درجة، وتصل إلى 28 درجة على غات وتنخفض غدا، كما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب في مناطق الكفرة- السرير- تازربو، و الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تتحول يغد إلى جنوبية فجنوبية غربية نشطة أحيانا، مما قد تسبب في إثارة للأتربة والرمال، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و26 درجة.

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