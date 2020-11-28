رئيس النيجر: آمل أن تتوصل الأطراف الليبية لحل يحقق استقرار البلاد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 November, 2020

أعرب رئيس النيجر محمد يوسفو بالعاصمة نيامي خلال لقائه وزير الخارحية بحكومة الوفاق محمد سيالة عن أمله في توصل الأطراف الليبية لحل قريب من أجل استقرار البلاد وتنميتها التي تعد استقرارا للمنطقة بأسرها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سياله أحاط رئيس النيجر خلال لقائهما على هامش انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسباني في دورتها السابعة والأربعين بالأوضاع الراهنة في ليبيا والعملية السياسية الجارية في تونس تحت رعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بالإضافة إلى الخطوات المتبعة لالتئام مجلس النواب الليبي في جلسة صحيحة النصاب تعقد داخل الأراضي الليبية.

وحضر اللقاء مدير إدارة الشؤون الإسلامية الصديق السنوسي والقائم بأعمال السفارة الليبية بالنيجر جمعه الغالى