شركة البريقة: الوقود متوفر بكافة المستودعات ونطالب الجهات الأمنية بتوفير الحماية لسائقينا

ليبيا – ناشدت شركة البريقة لتسويق النفط في بيان لها أمس الجمعة الجهات الأمنية والضبطية المعنية والمختصة بتحمل مسؤولياتها وتوفير الحماية لسائقي شاحنات نقل الوقود ومشتقاته التابعين لشركات التوزيع والجمعية العربية لنقل الوقود نظراً لتكرر حالات الاعتداء على سيارات النقل.

شركة البريقة أكدت في بيان لها نشرته عبر مكتبها الاعلامي أنها تنأى بنفسها عن المسؤولية في أي مختنقات أو ازدحام قد يحدث على المحطات نتيجة اعتصام السائقين احتجاجا على ما يتعرضون له من سطو ومضايقات.

وطمأنت الشركة المواطنين بأن الوقود متوفر بكافة مستودعات الشركة وأن سبب غلق بعض المحطات الوقود أبوابها اليوم الجمعة أمام المواطنين هو ماحدث من عملية اعتداء على سائق شاحنة بطريق المطار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية