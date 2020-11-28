آمر «اللواء 73 مشاة» يتفقد مركز تدريب المستجدين بمنطقة سلوق

ألقى آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني، محاضرة صباح اليوم لحث الأفراد على بذل أقصى ما لديهم من طاقة مع بداية جدول التدريب الخاص بهم وعن علاقة المستجدين والمعلمين والإحترام المتبادل بينهم، في إطار التعبئة المعنوية للمستجدين بمركز تدريب اللواء 73 مشاة بمنطقة سلوق.

وبحسب بيان “اللواء 73 مشاة”، فإن آمره قام بجولة تفقدية لمركز التدريب للوقوف على النواقص ومتابعة سير عمل الصيانة لمقرات المركز، وذلك لتوفير المناخ المناسب لتدريب المستجدين، مضيفاً: ” قطرة عرق بالتدريب تمنع قطرة دم في ساحة المعركة” للتأكيد على أهمية التدريب العسكري.