ليبيا الان

الشحومي: المشكلة بين مركزي طرابلس ومؤسسة النفط تأتي في ظل تفاهمات دولية حول إدارة الصراع

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى المحلل الاقتصادي أن المشكلة الأساسية بين المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط حول توريد الإيرادات لحسابات المصرف المركزي بالاساس هي تنفيذ لتفاهمات دولية حول إدارة الصراع وبموافقة أطراف محلية رئيسية.

الشحومي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الجمعة أشار إلى أن هذه التفاهمات الدولية تهدف للسير نحو الاستقرار تتجاوز القواعد المتعارف عليها بالظروف الطبيعية على أمل أن تقوم حكومة وحدة وطنية في ضوء الحوار السياسي.

وأضاف المحلل الاقتصادي:”لا يمكن التحجج بالقوانين والنظم المعمول بها في ليبيا ونحن فاقدين كدولة ومؤسسات اقتصادية لمقوماتها جملة و تفصيل ولم يعد لاحد القدرة على تقديم حلول بمفرده دون اشراك الاخرين”.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك