العامة للكهرباء تعقد اجتماعا موسعا مع “ميتكا” اليونانية المنفذة لمشروع إنشاء محطة غازية بطبرق

خاص-أخبار ليبيا 24

عقدت الشركة العامة للكهرباء وبلدية طبرق، اليوم السبت، اجتماعا موسعا يهدف إلى تذليل الصعاب التي قد تواجه شركة “ميتكا” اليونانية المنفذة لمشروع إنشاء محطة غازية لتوليد الكهرباء والتي تبلغ قدرتها إنتاجية 740 ميغا وات.

الاجتماع الذي عقد بقاعة فندق دار السلام بطبرق تم بحضور مدير عام الشركة العامة للكهرباء، إبراهيم الفلاح، ومدير شركة “ميتكا” اليونانية، وعميد البلدية، فرج بوالخطابية.

وأكد فرج بوالخطابية، أن البلدية ستقف موقفا جادا لذليل الصعاب أمام الشركة المنفذة لإكمال المشروع في 15 شهرا من استلام موقع إنشاء المحطة.

من جانبه أكد مدير عام الشركة العامة للكهرباء، إبراهيم الفلاح، أن الشركة ستوفر المناخ المناسب أمام شركة “ميتكا” لتنفيذ المشروع الحيوي الهام الذي سيوفر الطاقة الكهربائية.

وأوضح الفلاح أن المشروع سيوفر على خزينة الدولة تكلفة استيراد الطاقة الكهربائية من الدول المجاورة.

وحضر الاجتماع أيضا وفد يوناني يتبع شركة “ميتكا” كان قد وصول إلى مدينة طبرق على متن طائرة خاصة، وحضر أيضا مهندسين وفنيين تابعين للشركة العامة الكهرباء.

يشار إلى أن حجر أساس إنشاء المحطة الغازية لتوليد الكهرباء في طبرق وضع يوم الخميس الماضي.