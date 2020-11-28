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افحيمه: النواب يعقدون جلسة في غدامس بعد اختتام اجتماعات لجنة 13 +13

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 November, 2020

أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمه أن أعضاء لجنة (13+13) التي تضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة سيجتمعون يومي غد الأحد وبعد غد الاثنين ليتحول بعد ذلك البرلمان بكامل أعضائه إلى غدامس لإقرار ما تم التوافق عليه.

وقال افحيمه الذي يشارك في اجتماعات طنجة بالمغرب في تصريح لبوابة إفريقي الإخبارية أنه سيجري خلال الجلسة المسائية إعلان البيان الختامي الذي يتضمن ما توافق عليه أعضاء المجلس في اجتماعاتهم التشاورية بمدينة طنجة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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