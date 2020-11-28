عاجل// “افحيمة” لـ” ليبيا 24″: الجلسة المسائية للأعضاء المجتمعين في طنجة ستقتصر على كلمة للمملكة المغربية وإلقاء البيان الختامي للجلسات التشاورية

أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة، اليوم السبت في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن الجلسة المسائية للأعضاء المجتمعين في طنجة ستقتصر على كلمة للمملكة المغربية وإلقاء البيان الختامي للجلسات التشاورية.

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