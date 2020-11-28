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عاجل// “افحيمة” لـ” ليبيا 24″: الجلسة المسائية للأعضاء المجتمعين في طنجة ستقتصر على كلمة للمملكة المغربية وإلقاء البيان الختامي للجلسات التشاورية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة، اليوم السبت في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن الجلسة المسائية للأعضاء المجتمعين في طنجة ستقتصر على كلمة للمملكة المغربية وإلقاء البيان الختامي للجلسات التشاورية.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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