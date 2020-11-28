«باشاغا» للاتحاد الأوروبي: لو كانت لدينا إمكانيات لسيطرنا على الجرائم العابرة للحدود

حاول فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق، جلب مساعدات من الاتحاد الأوروبي عن طريق إثارة أزمة الهجرة غير الشرعية التي طالما تشكو منها دول أوروبا.

وحسب وكالة «آكي» الإيطالية، فقد حث «باشاغا» الاتحاد الأوروبي تقديم دعم لوجستي لمحاولة ما وصفه بالتمكن من حماية الحدود.

جاء ذلك على هامش انعقاد منتدى حوارات المتوسط الإيطالي، حيث اقتراح باشاغا عمل شراكة مع الاتحاد الأوروبي لتأمين الحدود أو تأمين منطقة من تلك الحدود لمحاربة الهجرة غير الشرعية والجريَمة العابرة للحدود والتهريب، حسب زعمه.

وأضاف باشاغا «لو كانت لدينا الإمكانيات لسيطرنا على الحدود، لكن إمكانياتنا محدودة لذلك طلبنا إقامة شراكة مع الاتحاد الأوروبي لتأمين الحدود».

وكان منتدى حوار المتوسط ناقش في دورته الجديدة إستراتيجية مجابهة معضلة الهجرة غير الشرعية ما بعد « كوفيد 19» بمشاركة وزراء خارجية دول المتوسط.