كيف يمكن تجنب حوادث أجهزة التدفئة في منازل الليبين؟

حذرت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس من الكوارث التي يمكن أن تحدث نتيجة استخدام وسائل وأجهزة التدفئة خلال فصل الشتاء، مشددة على ضرورة انتباه الأسرة لعدد من المعلومات والتحذيرات لتجنب الحوادث.

التدفئة بالفحم والحطب

إشعال الفحم خارج المنزل إلى ان يحترق تم ينقل الي داخل المنزل، ويوضع الموقد بعيدا عن أثاث المنزل، ويجب ترك منفد للتهوية لمنع الاختناق بغاز أول اكسيد الكربون السام، الخانق.

مدفئة الكيروسين

عدم استعمال البنزين لهدا النوع بدل الكيروسين، ويجب ألا تملأها بالوقود وهي مشتعلة وأتركها إلى ان تبرد. كما يجب ألا تترك الأبواب مغلقة وأتركها في مكان مفتوح بعيدا عن أثاث المنزل.

مدفئة الغاز

تأكد من عدم وجود تسرب بالغاز وأنها مركبه بشكل جيد وصحيح، ولا تستعملها في الأماكن المغلقة، ولا تستعملها قرب الأماكن التي تستعمل في تخزين الوقود

المدفئة الكهربائية

لا تضعها على الاثاث المنزل ولا تضعها بالقرب من مصادر الماء، ويجب عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين.

مدفئة الزيت

عدم استخدامها كاداة تسخين، واستخدام التوصيل الكهربائي المباشر تجنبا لعدم تحمل المقابس للحرارة، وتعتبر أكثر أمانا من وسائل التدفئة الأخرى. كم اأن أجهزة التكييف ذات المضخة الحرارية تعتبر أفضل أنواع التدفئة وأكثرها أمانا. وفي كل الأحوال، من الواجب إطفاء اجهزة التدفئة قبل النوم.

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