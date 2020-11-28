سياله ونظيره الكويتي يبحثان تنسيق المواقف الإقليمية والدولية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 November, 2020

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح تنسيق المواقف بين البلدين حيال الملفات الإقليمية والدولية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الجانبين بحثا خلال لقائهما في العاصمة النيجرية نيامي على هامش انعقاد الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي تنسيق المواقف بين البلدين الشقيقين حيال الملفات الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون الثنائي بينهما.