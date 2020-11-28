ليبيا 24 تكشف أبرز ما يتضمنه بيان النواب المجتمعين في طنجة

خاص ليبيا 24 / حنان منير

كشف عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف، الذي كان ضمن الـ 10 نواب الذين قاموا بإعداد البيان الختامي، أن البيان أكد على التمسك بالمسار الديمقراطي والدستوري في ليبيا.

وأضاف الشريف في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن البيان شدد على أن المقر الدستوري لمجلس النواب هو مدينة بنغازي.

وأكد الشريف، أن مجلس النواب سيستأنف جلساته يوم الأربعاء القادم في مدينة غدامس، ومن ثم يجتمع في عدة مدن للوقوف في كل مدينة يجتمع بها على احتياجاتها وخدماتها

وشدد الشريف على أن مجلس النواب يدعم أي حوارات ليبية تحتضنها أي مدن عربية، بالتوافق مع الدستور الليبي وقرارات مجلس الأمن بأن السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد هي مجلس النواب.

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