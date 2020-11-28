” عبد المولي” لـ” ليبيا 24″: النواب سيعقدون جلسة الأربعاء في غدامس

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أكد عضو مجلس النواب، عبد النبي عبد المولى، أن الأعضاء المجتمعين في المدينة المغربية طنجة، سيتوجهون إلى غدامس يوم الثلاثاء لعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل بالمدينة، مؤكدا أن غدامس آمنة وفي انتظار النواب.

وأشار عبد المولى، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ إلى بدء أعمال اجتماعات ( 13+13) غدا بعد وصول أعضاء ما يسمى بمجلس الدولة لاستكمال حوار بوزنيقة.

ومن ثم يتحول أعضاء مجلس النواب بكامله إلى مدينة غدامس لإقرار ما تم التوافق عليه

وأفاد عبد المولى، أن الأعضاء المجتمعين في مدينة طنجة المغربية، سيصدرون بيان ختامي لجلساتهم التشاورية في جلستهم المسائية اليوم السبت في تمام الساعة الثانية.

ولفت عبد المولى إلى أن النواب سيلبون دعوة القاهرة بعد أن يجتمعوا في غدامس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24