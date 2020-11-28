السلطات المالطية تلقي القبض على 15 شخصا يهربون الوقود بالتعاون مع المافيا الإيطالية و مليشيات مسلحة في ليبيا

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن السلطات المالطية ألقت القبض على 15 شخصًا على صلة بقضية غسيل أموال ويهربون الوقود بالتعاون مع المافيا الإيطالية و مليشيات مسلحة في ليبيا، على حد قولها.

ومن جانبها أكدت مصادر صحفية، أن إدارة التحقيقات في الجرائم المالية بشرطة صادرت 36 مركبة و60 ألف يورو نقدًا وكمية كبيرة من المجوهرات وملابس من الماركات العالمية، ومعدات إلكترونية منها هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر وكمية كبيرة من الوثائق لا تزال قيد التحليل، لافته إلى أن التحقيق لا يزال جاريا ووجهت الاتهامات إلى خمسة أشخاص و 15 شركة بغسل الأموال وجرائم أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن أجهزة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي تجري كل عام مئات التحقيقات في الجرائم المالية الدولية، مما يؤدي غالبًا إلى نتائج استثنائية واعتقالات وتفكيك الجماعات الإجرامية، لافته إلى أنه لا يزال الاتحاد الأوروبي يظهر نتائج متواضعة عندما يتعلق الأمر باستعادة الأصول الإجرامية، إذ يحتفظ المجرمون بأكثر من 98٪ من أصولهم.

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