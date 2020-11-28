«خارجية الوفاق»: «سيالة» يواصل «تنسيق المواقف» مع وزير خارجية الكويت

التقى وزير الخارجية بـ”حكومة الوفاق” محمد الطاهر سيالة وزير خارجية دولة الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح في العاصمة النيجرية نيامي.

وبحسب بيان “سيالة”: “تناول اللقاء تنسيق المواقف بين البلدين الشقيقين حيال الملفات الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون الثنائي بينهما” على حد قوله، لافتاً إلى أن هذا اللقاء جاء على هامش انعقاد الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.

وسبق أن عقد وزير الخارجية بـ”حكومة الوفاق” محمد الطاهر سيالة اجتماعا مع كل من وزير خارجية الحزائر صبري بوقادوم ووزير خارجية تونس عثمان الجرندي.

ذكر بيان لـ”خارجية الوفاق” أن اللقاء يأتي في إطار التشاور وتنسيق المواقف بين ليبيا وتونس والجزائر قبيل انطلاق الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بحسب البيان.