بوغدانوف و كاردي يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف التقى المدير العام للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الإيطالية، السفير سيباستيانو كاردي، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الخارجية أن بوغدانوف بحث مع سيباستيانو كاردي، تطورات الأوضاع في ليبيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت المصادر إلى أن المحادثات تركزت على حل النزاع في ليبيا، والتأكيد على أهمية زيادة تنسيق جهود روسيا وإيطاليا والدول الأخرى المعنية من أجل تسهيل سلام دائم في ليبيا.

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