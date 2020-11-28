العملات الأكثر تداولا ترتفع أمام الدينار في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف العملات الأجنبية الأكثر تداولا أمام الدينار في السوق الموازية اليوم السبت، مقارنة بما أغلقت عليه السوق في ختام تعاملات الخميس الماضي.

وصعد سعر صرف الدولار إلى 5.59 دينار من 6.55 دينار، واليورو إلى 7.85 من 7.75 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 8.70 من 8.67 دينار، حسب تجار وصحفات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

كما شهدت الليرة التركية والدينار التونسي ارتفاعا طفيفا، فسجلت الأولى 0.84 دينار والثانية 2.41 دينار، من 0.83 ينار و2.40 دينار ليبي على الترتيب.

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