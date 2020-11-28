الأرصاد تحذر الصيادين من هبوب رياح قوية على ساحل طرابلس ووزارة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح جنوبية غربية نشطة إلى قوية على ساحل طرابلس وزوارة، وجنوبية شرقية على الساحل الممتد من الخمس إلى شحات تصل سرعتها ما بين 25 و30 عقدة، بداية من التاسعة صباح اليوم إلى الثانية عشرة غدًا الأحد.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن الساحل من رأس اجدير إلى سرت ستكون به السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة غدًا على ساحل سرت، و الرياح جنوبية غربية بوجه عام، وتكون جنوبية شرقية اليوم على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت، سرعتها ما بين 15 و25 عقدة يصل إلى 30 عقدة على الخمس ومصراتة اليوم، وزوارة وطرابلس غدًا، و ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و2.50 مترا، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، و درجةحرارة سطح البحر بين 22 و24 درجة، والرؤية جيدة

وأشار المركز إلى أن الساحل من الخليج إلى طبرق، ستكون به السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة غدًا على الساحل الممتد من رأس لانوف حتى شحات، و الرياح جنوبية شرقية بوجه عام، وتكون صباح اليوم متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق سرعتها ما بين 5 و20 عقدة، تصل مساء إلى ما بين 25 و30 عقدة على الساحل الممتد من رأس لانوف الى شحات، و ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.5 و2 متر، والبحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من بنغازي الى شحات، و درجة حرارة سطح البحر 22 و24 درجة، والرؤية جيدة.

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