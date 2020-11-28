أوحيدة: تقدم مسار الحوار العسكري في اللجنة العسكرية 5+5 يضرب أطماع تركيا

ليبيا – علق عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة على ما يتداوله السياسيون، قائلًا إن قرارات مجلس الأمن الدولي عام 2011 التي تقضي بحماية المدنيين وإيقاف تدفق السلاح إلى ليبيا ما زالت على أرشيف المجلس، وعلى صناع القرار في ليبيا المطالبة بتفعيلها.

أوحيدة قال: إن تركيا تتخوف من أن تجد نفسها خارج مكاسب هذه التسوية؛ لذلك تدفع بنفاياتها الإرهابية للتخلص منها ولزعزعة الوضع في المنطقة.

وأشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن تقدم مسار الحوار العسكري في اللجنة العسكرية 5+5 يضرب أطماع تركيا، ومن هنا يأتي تعزيز قوتها في ليبيا ويبقى التحدي فيما سيفعله المجتمع الدولي تجاه من سيعرقل تنفيذ الاتفاقات.

وأكد على أن تركيا لا تستطيع اللعب وحدها في الساحة الليبية مهما بلغ بها الطمع، فهي ليست إلا أداة لدول كبرى مثل أمريكا وبريطانيا.

واختتم أوحيدة بأن المجتمع الدولي يعول على الحوارات القائمة ويراهن على تفاهم ببن أقطاب الصراع الليبي للتوصل إلى حل شامل ينهي حالة الحرب، ويضع خارطة طريق لحل سياسي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية