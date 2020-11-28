الخارجية الروسية: مباحثات «بوغدانوف» في إيطاليا تركزت على حل النزاع في ليبيا

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف مع المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في الخارجية الإيطالية حل الصراع والوصول إلى تسوية سياسية في ليبيا.

جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن المحادثات بين الجانبين تركزت على حل النزاع في البلاد، فيما جرى تأكيد أهمية زيادة تنسيق جهود روسيا وإيطاليا والدول الأخرى المعنية من أجل تسهيل سلام دائم في ليبيا، بحسب البيان.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بـ25 نوفمبر، بأن لبياني رئيسي المجلس الرئاسي فائز السراج والنواب عقيلة صالح في أغسطس وموقفهما دوراً مهماً في إعادة إطلاق العملية السياسية.