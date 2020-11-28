تنتوش: السراج يحاول البقاء في منصبه

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 November, 2020

أكد عضو مجلس النواب عمر تنتوش رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يحاول البقاء في منصبه، ويضغط من أجل ذلك رغم قلة المروجين لمشروع بقائه حتى إجراء انتخابات عامة في البلاد، إلا أن هذا الخيار غير متوافق عليه.

وبين تنتوش لـ”سبوتنيك” أن إخفاق السراج في تحقيق أي نجاح في منصبه حتى الآن يؤكد فشل أي مشروع هو على رأسه.

وشدد تنتوش على أن الحوار السياسي لم يفشل حتى الآن، وأن مجلس النواب يمضي نحو القيام بدوره في حين أن بعض الجهات المحلية والخارجية تحاول سلبه مشروعيته التي كانت خيار الليبيين.